Após a fase de equalização, equipe votuporanguense obteve título inédito da Série Prata derrotando adversárias de Goiânia e Campinas

publicado em 17/10/2018

A competição reuniu 37 equipes de seis estados (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A equipe de vôlei feminino da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev sagrou-se campeã da Copa Máster do Praia Clube de Uberlândia, pela categoria 45+, realizada de 11 a 14 de outubro na cidade mineira. A competição reuniu 37 equipes de seis estados nas categorias Master 35+, 40+, 45+, 50+ e 55+.

Após a fase de equalização, a equipe votuporanguense obteve a vaga para a fase final da Série Prata. Uma vitória em sets diretos sobre a equipe do APCEF da cidade de Goiânia e outra na grande final, também em sets diretos, sobre a equipe do SESI/CAMPINAS, as meninas de Votuporanga conquistaram o título inédito. “Este é considerado um dos Torneios Master mais fortes do Brasil, ao lado dos torneios de Saquarema, São Pedro e Santos”, comemorou o técnico Marcio Fukuiama.

Fukuiama enalteceu a conquista dizendo que o espírito de união e a superação por jogar uma competição tão longa é que permitiram mais esta conquista para a cidade. As atletas que atuaram pela equipe local foram: Daniela, Franhan, Cíntia, Márcia, Jandira, Ângela, Ieda, Lica, Mara, Lurdinha e Ione.