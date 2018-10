Na manhã de hoje, às 9h, na Arena Plínio Marin, o técnico do CAV comanda o último treino antes do jogo contra o Azulão

publicado em 02/10/2018

Rafael Guanaes, técnico do CAV (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Depois de mais uma apre sentação ruim na Arena Plínio Marin, o Clube Atlético Votuporanguense não tem muito tempo para lamentar, já que na noite nesta quarta-feira (3), às 20h, encara o São Caetano no Anacleto Campanella. O técnico do CAV, Rafael Guanaes, apontou que é importante juntar as peças para amanhã.

No último sábado, a Alvinegra perdeu por 1 a 0 para o Atibaia. Aos 48 minutos do primeiro tempo, os visitantes abriram o placar. Tudo começou com um chutão do goleiro e a bola sobrou para Gustavo que, de fora da área, chutou bonito, no travessão. Na volta, ela sobrou para Jé, que cruzou para dentro da área, onde Gustavo estava para mergulhar e fazer de cabeça o gol da vitória.

Em conversa com a imprensa, o treinador lamentou e disse que novamente o time ficou aquém do esperado. “Não é o resultado que nós queríamos, não era o placar que imaginávamos iniciar o quadrangular, mas o jogo é jogado, precisamos defender e etc”, comentou. Ele acrescentou que sua equipe lutou para empatar a partida. “Estamos tentando, não deu certo, mas vamos continuar”.

Guanaes observou que o CAV sempre ronda a área dos adversários, no entanto precisa finalizar mais, incomodar mais o oponente e fazer o goleiro trabalhar mais. Ele frisou que não é por falta de tentar, uma vez que o time treina bastante e tenta criar alternativas. “Vamos continuar trabalhando”, disse.

O comandante alvinegro destacou que é necessário juntar rapidamente as peças, uma vez que a Alvinegra já volta a jogar amanhã. “Temos mais 15 pontos para jogar, então o quadrangular não termina no primeiro jogo. Vamos batalhar até o final”, disse.

As expectativas para o confronto de amanhã, apontou o técnico, são de um jogo difícil, contra uma equipe que fez uma boa primeira fase.