Os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga estrearam extraoficialmente a piscina

publicado em 11/10/2018

Nadadores do Centro de Formação treinaram no Parque Aquático Savério Maranho (Foto: Natação Votuporanga

Os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga estrearam extraoficialmente a piscina do Parque Aquático Savério Maranho, localizado nas proximidades da Arena Plínio Marin.

Na tarde desta quarta-feira (10), os atletas treinaram e gostaram muito de estar no mais novo conjunto aquático da região. Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, contou que a equipe fará um período de aclimatação no local, uma vez que competir em piscina de 50 metros – conhecida na natação como piscina longa – é diferente de nadar nas de 25 metros. “Então, é necessário que exista um tempo de adaptação, que nós já estamos fazendo. A intenção é que na inauguração oficial já tenhamos oferecido para os nadadores as condições deles estarem adaptados à nova realidade”, comentou.

Na piscina longa, os intervalos, as séries e o volume do treinamento são diferentes. “É bastante diferente treinar nesse tipo de piscina”, reforçou o coordenador. Como no final do semestre os campeonatos estaduais e nacionais são em piscinas de 50 metros, é muito importante essa adaptação. “Todo mundo adorou treinar na piscina nova e isso é bastante positivo do ponto de vista psicológico, então nós acreditamos que eles virão muito motivados para a competição do dia 20 aqui em Votuporanga”, falou.

O novo parque aquático será sede de mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, no próximo dia 20 (sábado), evento que é promovido pela 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.