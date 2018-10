Kennedy não defende mais as cores do Clube Atlético Votuporanguense na Copa Paulista

publicado em 06/10/2018

Kennedy não defende mais as cores do Clube Atlético Votuporanguense na Copa Paulista (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Um dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense na Copa Paulista 2018, o meio-campista Kennedy não defende mais as cores do CAV na competição. O atleta foi negociado por empréstimo com o Atlético-PR.

De acordo com o gerente de futebol da Alvinegra, Rafael Gatti, a negociação foi concluída na tarde desta sexta-feira (5). Kennedy chegou no CAV em dezembro para observação e em dez meses potencializou suas características e despertou o interesse de grandes clubes.

O meio-campista começou a Copa Paulista na reserva, mas aos poucos foi conquistando seu espaço na equipe de Rafael Guanaes. Kennedy Júnior Gomes da Silva, nasceu em Uberaba, tem 18 anos e 1,75m de altura.