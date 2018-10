Na tarde de amanhã, na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense enfrenta o São Caetano pela Copa Paulista 2018

publicado em 16/10/2018

Após importante vitória no último sábado, o CAV enfrentará o São Caetano amanhã. (Foto: Odair Favari)

Daniel Castro

Daniel Castro





O Clube Atlético Votuporanguense conse guiu uma importante vitória contra o Rio Claro, na tarde do último sábado, em mais uma rodada da Copa Paulista 2018. O técnico do CAV, Rafael Guanaes, enalteceu o resultado, o empenho da equipe e disse estar confiante para o jogo de amanhã contra o São Caetano.

Em um jogão de bola em Rio Claro, a Alvinegra ficou atrás do placar duas vezes, mas virou e venceu por 3 a 2. Sávio, Dudu e Léo Aquino fizeram os gols da Votuporanguense. O meio-campista Dudu fez um golaço aos 25 minutos do segundo tempo. Do lado direito, João Marcos lançou com perfeição para o meia, que deu um chapéu no beque e tocou de direita, na saída de Dheimisson: lindo gol no Estádio Doutor Augusto Schimidt Filho.

Sobre o duelo, Guanaes lembrou que foi uma decisão, já que uma derrota significaria não depender das próprias forças. “Então, circunstancialmente pelo que foi o jogo, aumentou ainda mais o valor dessa vitória. Tivemos brio e conseguimos dar um passo firme rumo à classificação”, comentou.

As substituições feitas no segundo tempo da partida deram resultado à Alvinegra. No segundo gol do CAV, João Marcos, que entrou no segundo tempo, deu o passe para o Dudu marcar. Já o gol da vitória também foi marcado por um atleta que entrou na etapa complementar: Léo Aquino. Em relação às alterações, Rafael explicou que sempre existe um planejamento estratégico para as possibilidades dentro de uma partida. “Tanto com os treinamentos quanto com as nossas ideias, nós vamos tentando trazer o máximo de informação e ferramentas possíveis para lidarmos com o que acontece no jogo”, falou.

Questionado sobre estar a três jogos sem perder, o comandante alvinegro observou que é muito importante estar sempre somando, então dentro ou fora de casa o CAV procura manter o seu modelo de jogo e também se adaptar ao adversário.

Na classificação do grupo 7, a Votuporanguense aparece em segundo, com sete pontos. O líder é o Atibaia, com oito. Rio Claro, com três, e São Caetano, com dois, completam a tabela.