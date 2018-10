Pela Copa Paulista, o CAV venceu o São Caetano fora de casa e amanhã enfrenta o Rio Claro na Arena Plínio Marin

publicado em 05/10/2018

Rafael Guanaes e Ricardinho durante a partida contra o São Caetano na noite de anteontem (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Para o técnico do Clube Atlé tico Votuporanguense, Rafael Guanaes, a vitória contra o São Caetano foi com V maiúsculo. Ele espera que o resultado inspire os atletas, que neste sábado (6), às 15h, enfrentam o Rio Claro, na Arena Plínio Marin em mais uma rodada da Copa Paulista 2018.

Guanaes destacou que foi uma vitória com V maiúsculo, contra uma equipe que é talvez uma das mais fortes da competição e que se preparou bastante para conquistar o torneio. “Então é uma vitória grande, os jogadores se doaram muito. Eles já vêm se doando sempre, mas o bom resultado dá um alento positivo”, comentou.

Em relação ao jogo, o treinador observou que o CAV sempre esteve muito concentrado e bem postado em campo. “Estamos muito felizes por esse resultado e por nos recuperarmos bem para que possamos fazer um grande jogo contra o Rio Claro”, falou.

O treinador destacou que seu time correu muito e teve brio para vencer. Um aspecto que chamou a atenção do técnico foi a comemoração do gol. “Eles comemoraram muito”, observou.

Guanaes entende que todos os atletas da Votuporanguense que tiveram oportunidade de jogar se esforçaram bastante e que o time teve humildade para marcar muito, no entanto, quando teve a boa foi competente para jogar. “Nos traz muita esperança e nos faz continuar e perseverar para que possamos ter bons frutos na competição”, disse.