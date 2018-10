O votuporanguense Erik Bailon foi campeão brasileiro pela quinta vez consecutiva

publicado em 23/10/2018

O votuporanguense Erik Bailon foi campeão brasileiro pela quinta vez consecutiva (Foto: Arquivo Pessoal)

Com a presença dos melhores nadadores paralímpicos do país, o votuporanguense Erik Souza Bailon de Oliveira participou do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Paralímpico e foi campeão brasileiro pela quinta vez consecutiva na prova dos 100 metros nado costas classe S8. A competição foi realizada na sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo-SP.

O atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga disputou ainda as provas dos 50 e 100 metros nado livre, ficando em quarto lugar nas duas. O coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, lembrou que a especialidade de Erik é os 100 metros costas, prova que ele venceu novamente.

Membro da Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens, formada por competidores de até 20 anos, Erik mora em São Paulo desde o início deste ano e treina diariamente com a equipe. Na categoria dele, a S8, o nadador tem o 12º melhor tempo do mundo.

O coordenador explicou que dependendo dos resultados que o atleta obtiver em 2019, Erik se credenciará para disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.