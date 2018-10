Em um jogão de bola, o CAV ficou atrás do placar duas vezes, mas virou a venceu por 3 a 2.

publicado em 13/10/2018

Léo Aquino, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória do CAV (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Em mais um duelo da Copa Paulista 2018, Rio Claro e Votuporanguense se enfrentaram na tarde deste sábado (13) no Estádio Doutor Augusto Schimidt Filho, casa do adversário. Em um jogão de bola, o CAV ficou atrás do placar duas vezes, mas virou e venceu por 3 a 2.

O time da casa abriu o placar aos quarto minutos. Em cobrança de pênalti, Leandro Love bateu forte no canto direito do goleiro Paulo Roberto, que ainda foi na bola, mas não conseguiu alcançar: 1 a 0 Rio Claro.

Posteriormente, o CAV teve duas oportunidades com o centroavante Bruno Baio. No primeiro lance, o atacante acertou um voleio espetacular, para a sensacional defesa de Dheimisson. Depois, em um chute de longe, também defendido pelo arqueiro.

Aos 31, a Alvinegra empatou. Ricardinho lançou bonito, do lado esquerdo, e Sávio cabeceou para empatar após saída ruim do goleiro Dheimisson.

Na sequência, Leandro Love recebeu bom passe e deu apenas um toquinho para encobrir Paulo Roberto, no entanto a bola passou raspando o travessão.

Já na segunda etapa, Paulo Roberto salvou o CAV depois de um bom chute cruzado da entrada da área.

Aos 19 minutos, o Rico Claro levantou a bola do lado esquerdo e Tocantins cabeceou forte para fazer o segundo do time da casa.

Dudu fez um golaço aos 25 minutos. Do lado direito, João Marcos lançou com perfeição para o meio-campista, que deu um chapéu no beque e tocou de direita, na saída de Dheimisson: lindo gol no Estádio Doutor Augusto Schimidt Filho.