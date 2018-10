No domingo (7/10), os ciclistas largaram juntos em um percurso pelas estradas da região com uma elevada altimetria. O trecho final passou pelo interior do vale, repetindo o local do primeiro dia. Neste percurso, o tempo dos competidores também foi cronometrado durante toda a prova.

O resultado final foi calculado através da soma dos tempos de cada atleta nos dois dias da competição. Os votuporanguenses fizeram bonito e representaram a cidade com vários atletas no pódio. Na categoria Elite Geral – Masculina, Liniker Padoan Godoy Vilches e Vinicius Moretti Montoro ficaram com o segundo e quarto lugar, respectivamente. Na categoria Master, Marcos Albieri Maior, garantiu a quinta colocação.

Já na categoria Elite Geral – Feminina, Viviane Teiko Hara, Karina Franzin e Valéria Aparecida da Conceição, garantiram a segunda, quarta e sexta colocação, respectivamente.

Copa Regional

No próximo domingo (14/10), a equipe de ciclismo de Votuporanga participará da última etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista, na cidade de Assis, com grandes chances de medalhas para a cidade.