O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga conquistou 125 medalhas na competição

publicado em 22/10/2018

A estreia oficial da piscina olímpica do Parque Aquático Saverio Maranho não poderia ter sido melhor para os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. A equipe votuporanguense foi campeã de mais etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, realizada no último sábado (20).

No total, o Centro de Formação conquistou 125 medalhas, sendo 59 ouros, 35 pratas e 31 bronzes, ficando assim com o título geral da etapa. A Apan (de Presidente Prudente) levou 51 ouros, 25 pratas e 9 medalhas de bronzes, obtendo a segunda colocação, com 85 pódios. Em terceiro, com 100 medalhas, ficou a Aquática (de São José do Rio Preto) com 32 ouros, 39 pratas e 29 medalhas de bronze.

Entre os muitos destaques do time de Votuporanga, estão os nadadores Heitor Napolitano Fonseca Reis e Diego Nakabashi, que venceram todas as provas individuais que disputaram.

Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, ficou muito contente com o desempenho dos nadadores locais. “Foi um resultado muito bom, já que é a primeira competição do ano em piscina longa e serviu para fazer índice para os campeonatos Brasileiro, Paulista e Copa São Paulo. Ficamos muito felizes com a conquista e mais ainda com a entrega do Parque Aquático”, comentou.

Antes das provas, o espaço foi inaugurado com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Cacá Camargo, do chefe da Casa Civil do Estado, Aldo Rebelo e do deputado federal Fausto Pinato. Todos foram recepcionados pelo prefeito João Dado e pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro.

O coordenador Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.