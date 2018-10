Daniel Castro

Com dois gols em cada tempo, a Votuporanguense marcou quatro e saiu na frente do Taubaté na primeira partida entre os dois nas quartas de final da Copa Paulista 2018. A partida foi disputada na tarde deste sábado (27), na Arena Plínio Marin, e terminou em 4 a 2 para os donos da casa.

O primeiro lance de perigo foi da Alvinegra. Aos 16 minutos, Ricardinho bateu escanteio da esquerda, Bruno Baio desviou e Rafael Roballo fez uma defesa sensacional.

Aos 21, o CAV chegou novamente. Baio recebeu bom passe pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou por Erick Salles, mas Léo Aquino chegou e chutou na rede pelo lado de fora.

Muito participativo, Bruno Baio desta vez chegou para marcar. Aos 23, Ricardinho cruzou do lado direito, Baio cabeceou para o chão e abriu o placar.

Aos 31 minutos, um golaço na Arena Plínio Marin. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola sobrou no alto para Ricardinho que de primeira mandou no canto esquerdo alto de Roballo: 2 a 0.

Michael quase descontou para os visitantes aos 34. Em cobrança de falta, a bola bateu no travessão.

O segundo tempo começou e o Taubaté já descontou. Aos quatro minutos, Eduardo recebeu livre pela direita e chutou na saída de Paulo Roberto: 2 a 1.

Aos 14, o CAV assustou com um chute de primeira de Léo Aquino. A bola passou rasteira perto da trave de Roballo.

O Burro da Central empatou aos 16. Jefinho, em cobrança de falta central, colocou no canto direito alto de Paulo Roberto, que apenas olhou: 2 a 2.

Aos 21, também em cobrança de falta central, a Votuporanguense fez o terceiro. Ricardinho rolou e o zagueiro Renato Justi soltou a bomba. O goleiro Roballo tentou socar a bola, mas falhou: 3 a 2 CAV.

Aos 40 minutos, João Marcos, que entrou no segundo tempo, após bate-rebate na área completou para as redes: 4 a 2 para o time da casa. Aos 47, Luís Guilherme quase marca em chute que desviou na zaga e passou muito perto do gol.