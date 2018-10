Votuporanguense e São Caetano se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (17) pela Copa Paulista

publicado em 17/10/2018

Jogadores e comissão técnica comemoram a vitória e a classificação (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na penúltima rodada da segunda fase da Copa Paulista 2018, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o São Caetano na Arena Plínio Marin, na tarde desta quarta-feira (17). O CAV fez o gol da vitória aos 50 minutos, despachou o Azulão e se classificou para o mata-mata.

Aos dois minutos o Azulão chegou com perigo. Davi chutou de canhota e Paulo Roberto espalmou. Davi novamente chegou bem ao ataque, mas o chute, fraco, passou na esquerda do goleiro do CAV aos 10 minutos.

Aos 24, Hernandes chutou cruzado para mais uma defesa do arqueiro da Alvinegra. Aos 29, a torcida da Votuporanguense perdeu a paciência com o centroavante Bruno Baio, que errou um passe no meio de campo.

Um primeiro tempo de jogo muito ruim terminou em 0 a 0, porém os visitantes foram superiores.

Já na segunda etapa, aos cinco minutos, em boa jogada pela direita, Ricardinho chutou por cima do gol. Aos 29, Erick Salles chutou com perigo, e Jackson defendeu.

A etapa complementar foi melhor do que a primeira, no entanto sem muitas chances claras. No final, o São Caetano se lançou ao ataque, o que deu chance do CAV contra-atacar. João Marcos, que entrou no segundo tempo, teve duas boas chances, mas em ambas chutou de perna direita e a bola subiu – o atacante é canhoto.

No finzinho, aos 50 minutos, a Alvinegra liquidou a fatura. Bruno Baio recebeu cara a cara com o goleiro, tentou driblar Jackson e até conseguiu, porém o arqueiro defendeu a finalização. A bola sobrou no lado direito e o centroavante cruzou rasteiro para João Marcos completar com o gol vazio: 1 a 0 CAV.