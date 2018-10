Votuporanguense e Rio Claro jogaram na tarde deste sábado (6) na Arena Plínio Marin

publicado em 06/10/2018

Votuporanguense e Rio Claro jogaram na tarde deste sábado (6) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma rodada da segunda fase da Copa Paulista 2018, o Clube Atlético Votuporanguense deixou a vitória escapar no final do jogo contra o Rio Claro, na tarde deste sábado (6), na Arena Plínio Marin. O placar da partida ficou em 1 a 1.

Aos 25 minutos o Rio Claro teve a sua primeira boa chance. Após escanteio, a bola foi desviada de voleio, mas foi para fora.

A Alvinegra abriu o placar aos 38 minutos. João Marcos arrancou do meio de campo pelo lado direito e passou para Dudu, que foi trouxe para o meio e cruzou de três dedos, de direta, para o Bruno Baio que, sozinho, cabeceou no canto direito do goleiro Dheimisson.

Aos 43, Léo Santos recebeu do lado esquerdo, cortou dois adversários e chutou, mas o arqueiro do Rio Claro encaixou.

No início do segundo tempo, o Rio Claro tentou sair mais para o jogo e aos 12 minutos quase empata. Depois de cobrança de escanteio do lado esquerdo, a zaga do CAV desviou contra o próprio gol e a bola bateu na trave esquerda de Paulo Roberto.

Tavares quase marca um bonito gol ao desviar um cruzamento rasteiro vindo do lado direito aos 24.

Aos 46 minutos, os visitantes empataram o duelo. Tocantins fez fila pelo lado esquerdo e dentro da área chutou forte, de canhota: 1 a 1.