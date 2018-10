Votuporanga garantiu mais três medalhas de ouro na modalidade, além de outras boas classificações

publicado em 29/10/2018

Os atletas da nossa cidade conquistaram boas colocações (Foto: Divulgação/Prefeitura)

No último sábado a equipe de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga AVOA/POTY/UNIFEV, participou da 3ª Corrida dos Fortes, em Frutal – MG, com a participação de aproximadamente 240 atletas gerais, num percurso de 5.200 metros.

Os atletas da nossa cidade conquistaram boas colocações, inclusive a primeira colocação geral, garantida por Anderson Souza Cruz. Paulo Pereira ficou com o lugar mais alto do pódio da categoria 35 a 39 anos. A dobradinha em primeiro e segundo lugar, na categoria acima de 70 anos foi de João Catarim e Adair Dias.

Na categoria 25 a 29 anos, Jhonner Padoan e Andrei Chiecchi ficaram em sexto e oitavo lugar, respectivamente. Daniel Moretti, na categoria 40 a 44 anos, garantiu a terceira colocação. Osmar Andrade, cruzou a linha de chegada em sétimo, no 45 a 49 anos.

Antonio Carlos Sanches fez bonito e garantiu o segundo lugar na categoria 50 a 54 anos. Maurício Padilha ficou em quinto. Na categoria 55 a 59 também teve pódio para Genivaldo Evangelista, que conquistou a terceira colocação.

As mulheres também tiveram ótimas conquistas, Luzia Aguiar garantiu o segundo lugar do pódio na categoria 60 a 69 anos. Já Jaciara Andrade conquistou a quinta colocação no 40 a 44 anos.