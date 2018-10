São Caetano e Votuporanguense se enfrentaram na noite desta quarta-feira (3) na segunda fase da Copa Paulista

publicado em 03/10/2018

Bruno Baio fez o gol da vitória (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com gol do artilheiro Bruno Baio, a Votuporanguense venceu e se recuperou na Copa Paulista 2018. Na noite desta quarta-feira (3), São Caetano e CAV se enfrentaram no Anacleto Campanella e os visitantes ganharam por 1 a 0.

Somente aos 30 minutos aconteceu a primeira jogada de perigo e foi dos donos da casa. Em jogada pela esquerda, a bola foi ajeitada para o meio e dentro da área Pablo chutou forte para a excelente defesa de Paulo Roberto. Foi a principal chance de todo o primeiro tempo.

A primeira etapa do jogo foi bastante igual, com a Votuporanguense começando melhor o duelo, porém depois o Azulão igualou as ações, até ter a melhor chance do primeiro tempo.

Aos 4 minutos da etapa complementar, após lançamento vindo do lado direito, Davi matou bonito no peito, avançou e cruzou, mas ninguém do São Caetano estava na área para aproveitar.

Aos 30 minutos, a Votuporanguense teve a sua melhor chance. Após escanteio do lado esquerdo a bola sobrou para Erick Salles que, pressionado, chutou por cima. Aos 38, após bola rebatida, Bruno Baio fez o gol da vitória.

Aos 43, o azulão em chute perigoso defendido por Paulo Roberto. Aos 45, Bruno Baio conduziu, entrou na área e, cara a cara com o goleiro, chutou por cima.