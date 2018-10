Evento será a partir das 9h e reunirá cerca de 400 atletas de Votuporanga e diversas cidades da região e de outros Estados

publicado em 18/10/2018

A abertura do evento será às 9h e pode de estender durante todo o dia (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O próximo domingo (21/10) será voltado aos amantes das lutas marciais. O Ginásio “Mário Covas” será palco da 1ª Copa Votuporanga de Jiu-Jitsu, realizada pelo Centro de Treinamento TR Team, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. No total, mais de 400 atletas participarão do evento, incluindo cidades da região e dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, competindo desde a categoria Infantil até Absoluto.

Entre os participantes da competição, aproximadamente 60 são atletas da cidade, incluindo alunos da escola de base da Prefeitura, cujas aulas são realizadas gratuitamente no CSU (Centro Social Urbano), sob o comando do Professor Emerson dos Reis Kojima. A abertura do evento será às 9h, com previsão de se estender durante todo o dia devido as diversas categorias de competição.

Na tarde da última terça-feira (16/10), o Professor de Jiu-Jitsu, Robson Pontes Nascimento, idealizador do evento, esteve com o Prefeito João Dado e o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, para conversar sobre a modalidade esportiva e sua abrangência em Votuporanga. “O incentivo ao esporte para crianças, jovens e adultos, tem sido feito de maneira intensa no Governo do Prefeito João Dado. A intenção é formar uma geração esporte, longe de práticas ilícitas e com todos os benefícios proporcionados pelas práticas”, disse o Secretário de Esportes.