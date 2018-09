Pela Copa Paulista, Votuporanguense e Atibaia jogaram na tarde deste sábado (29) na Arena Plínio Marin

publicado em 29/09/2018

Votuporanguense e Atibaia jogaram na tarde de ontem na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense jogou mal na estreia da segunda fase da Copa Paulista 2018. Na tarde deste sábado (29), na Arena Plínio Marin, o CAV mostrou pouca inspiração e perdeu para o Atibaia por 1 a 0.

O primeiro lance de real perigo foi o CAV. Aos 21 minutos, o estreante Erick Salles chegou bem pelo lado direito, mas não cruzou nem chutou e a bola saiu na lateral do outro lado do campo.

Aos 26, pelo lado esquerdo, o atacante Gustavo tentou colocar, porém a bola passou do lado esquerdo de Paulo Roberto.

Aos 48, o Atibaia abriu o placar. Tudo começou com um chutão do goleiro e a bola sobrou para Gustavo que, de fora da área chutou bonito, no travessão. Na volta, ela sobrou para Jé, que cruzou para dentro da área, onde Gustavo estava para mergulhar e fazer de cabeça o primeiro gol do jogo.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Léo Santos recebeu dentro da área, ajeitou para a perna direta e bateu colocado para a defesa de Ariel.

Com toques rápidos, o CAV chegou bem aos 43 minutos. Bruno Baio fez o pivô e ajeitou para o também estreante Dudu que chutou, mas a bola saiu do lado direito do goleiro Ariel.