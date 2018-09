O meio-campista Vinícius Machado já treina com o elenco para a partida de amanhã contra o Atibaia, na Arena Plínio Marin

publicado em 27/09/2018

O meio-campista Vinícius Machado, de 25 anos, já está treinando com a Votuporanguense, que joga amanhã (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Prestes a estrear na segunda fase da Copa Paulista 2018, o Clube Atlético Votu-poranguense apresentou mais um reforço para a competição. Trata-se do meio-campista Vinícius Machado, de 25 anos. O jogador, que será inscrito nesta sexta-feira (28) no campeonato, já treina com o elenco para a partida deste sábado (29) contra o Atibaia.

O atleta fez sua categoria de base no Santos, depois foi para a Portuguesa Santista e passou pelo Jabaquara. “São três clubes de Santos que eu tenho um carinho enorme”, comentou. Na sequência, ele foi para o Cruzeiro e posteriormente Audax, onde se profissionalizou e ficou bastante tempo.

Como profissional, além do Audax, esteve na Portuguesa, Rio Branco, São Bernardo e Portuguesa Santista. Antes de chegar na Alvinegra, o jogador estava no Santo André.

Vinícius começou a jogar como meio-campista, porém já atuou bastante nas duas laterais. “Não tenho muita preferência por posição. O mais importante é estar aqui para ajudar da melhor maneira possível”, observou.

Perguntado sobre o que a torcida alvinegra pode esperar dele, Vinicius garantiu que não faltará entrega e vontade dentro de campo. “Vou procurar dar o melhor para que o CAV sempre possa sair com o saldo positivo”, falou.