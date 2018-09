A cidade de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul, sediou a quarta etapa do Brasileiro

publicado em 13/06/2018

Luiz Celso Parra, o Parrinha, e sua esposa Adriana Lupo Parra; o votuporanguense foi bem na etapa do Brasileiro (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





A cidade de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul, sediou a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que ocorreu no último final de semana. O votuporanguense Luiz Celso Parra, o Parrinha, ficou na quinta colocação na categoria MX5.

Parrinha disputou a prova do MX5 no último domingo, quando obteve o bom resultado que lhe rendeu um lugar no pódio. A categoria MX5 conta com pilotos de idade acidade de 50 anos e tem representantes de diversas cidades do Brasil. Com 24 obstáculos e 1,3 quilômetro de extensão, a pista de Nova Alvorada do Sul tem uma sequência de costelas, king, duplo, triplo e mesas – tipos de obstáculos da modalidade.

Já na categoria MX3, o piloto Daniel Pessanha venceu a etapa, que contou também com disputas das categorias MX2, MX2JR, MX1, MX4, MX5, MXJR e Elite MX. Promovida pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), a etapa em Nova Alvorada do Sul contou com parceira do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).