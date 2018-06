Kaio Fonseca é votuporanguense, estudou na escola Dinâmica, e tem os pais e irmãos residentes na cidade

publicado em 10/06/2018

O votuporanguense Kaio Fonseca (de boné) comanda o Atlético Mineiro neste domingo (Foto: mg.superesportes)

A expulsão de Thiago Larghi no jogo contra o América-MG, na rodada passada, fez com que Kaio Fonseca, de 29 anos, auxiliar do comandante interino do Atlético-MG, fosse para o posto principal no banco de reservas. Neste domingo, mais uma vez (Larghi está suspenso), Fonseca ocupará o lugar. Mas quem é Kaio Fonseca? O GloboEsporte.com traz informações do funcionário que comandará o Galo diante do Fluminense, às 16h (de Brasília), no Independência.

Kaio Fonseca é votuporanguense, estudou na escola Dinâmica, e tem os pais e irmãos residentes na cidade. Ele é filho de Doniteze e Cristina Fonseca e é irmão de Kassius e Juninho.

Kaio se formou em educação física na Unicamp, de Campinas, em 2010. Além da graduação, possui especialização em futebol e futsal na Estácio de Sá, finalizada em 2014. O auxiliar de desempenho do Atlético-MG gosta da vida acadêmica: também tem mestrado pela Universidade Estadual de Campinas. O foco era em dinâmica do treino esportivo.

Em um perfil na rede social, a primeira experiência apontada por Kaio Fonseca foi no futsal. Trabalhou por dois anos com turmas mirins. Em clubes profissionais, passou por Atlético-PR (2 anos e 3 meses) e Vitória (7 meses).

A trajetória de Kaio Fonseca no Atlético-MG começou há seis meses, em janeiro de 2018. Neste domingo, pode ser considerado o interino do interino, já que Thiago Larghi terá que cumprir suspensão e não poderá ocupar as áreas de trabalho do Independência - vestiário e o gramado. Poderá assistir ao jogo das cadeiras ou em um dos camarotes.

Após a vitória em cima do América-MG, Thiago Larghi fez questão de dar os parabéns a Kaio e aos outros membros da comissão técnica. Para os jogos contra Fluminense e Ceará – últimos antes da parada da Copa do Mundo - o treinador espera que o grupo mantenha o embalo e some mais três pontos.