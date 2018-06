Ciclistas mostraram que estão no melhor forma física e técnica, não dando chances para suas adversárias na Maratona Unimed; com a vitória, Viviane sagrou-se bicampeã

publicado em 11/06/2018

Viviane e Valéria vencem prova em Ibitinga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Não está sendo fácil para as adversárias superarem o ritmo e a técnica da atleta Viviane Teiko Hara, da equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev. No último domingo (10), em Ibitinga, Viviane foi, mais uma vez, absoluta, e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, na categoria Elite Feminina Pró, a principal da Maratona Unimed. Mais do que vencer a prova, a votuporanguense sagrou-se bicampeã.Entretanto, Viviane não brilhou sozinha, pois Votuporanga conseguiu o duplo pódio, com Valéria Aparecida da Conceição cruzando em segundo lugar, sobrando na frente das outras ciclistas. A prova teve um percurso de 55 km, desenhado nas estradas da região da capital do bordado.Liniker foi bem em JunqueirópolisEm ritmo de forte preparação para as disputas dos Jogos Regionais, onde pretende ajudar Votuporanga a manter a hegemonia da modalidade, o ciclista Liniker Padoan Godoy Vilches foi até Junqueirópolis para participar da terceira etapa da Copa ABD VITAMAX, onde conquistou o 4º lugar da categoria “ELITE MASCULINA PRÓ”. O percurso, de 45 km, foi traçado em um circuito misto de XCO (Cross Country Olímpico) e "Estradão", com os atletas tendo pela frente o desafio de correr no meio de muito areião e cascalhos.Os demais ciclistas da equipe SEL/UNIFEV passaram o final de semana treinando intensivamente, focando nos grandes resultados de anos anteriores nas disputas dos Jogos Regionais, que acontecerão em julho, em Votuporanga. A expectativa dos ciclistas é somar mais medalhas para a cidade, que tem tradição no esporte.