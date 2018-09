Tenistas movimentaram as quadras do Assary em clínica de tênis realizada no último domingo

publicado em 13/06/2018

O último domingo (10) foi de intensa movimentação nas quadras de saibro do Assary. Por iniciativa do professor João Silva, foi realizado uma clínica de tênis que contou com a participação de mais de 20 tenistas. O objetivo foi de aperfeiçoamento técnico em preparação para a 3ª Etapa do Circuito Assary de Tênis, que será disputada no próximo fim de semana.

Os participantes da clínica foram divididos em grupos de quatro pessoas e durante cerca de 2h se revezaram nas quatro quadras do clube. Em cada quadra era proposta uma atividade diferente. Supervisionados pelo professor João Silva, os participantes aprimoraram principalmente as execuções dos movimentos, além da parte física. No fim, houve uma integração geral com a disputa da atividade denominada “volta ao mundo”.