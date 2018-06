O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga segue colhendo frutos de um trabalho sério

publicado em 11/06/2018

Centro de Formação participou do Campeonato Paulista Junior e Sênior no Sport Clube Corinthians Paulista

Com ótimos resultados em cinco competições simultâneas neste fim de semana, o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga segue colhendo frutos de um trabalho sério.

O coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, destacou que o final de semana foi histórico para a natação de Votuporanga porque a equipe participou de cinco competições ao mesmo tempo em localidades diferentes e obteve excelentes resultados em todas elas.

No Campeonato Paulista Junior e Sênior, realizado de sexta-feira (8) a domingo (10), no Sport Clube Corinthians Paulista, em São Paulo, quatro nadadores representaram o Centro de Formação, entre eles João Veras, quinto lugar nos 100m e sexto nos 50m nado livre. Depois de mais de 20 anos ausente de campeonatos paulistas das categorias Junior e Sênior promovidos pela FAP, a equipe do Centro de Formação voltou a competir nestas categorias se preparando para a participação nos Jogos Regionais de Votuporanga.

Já o votuporanguense Bruno Borghetto Rocha representou a cidade no Campeonato Brasileiro Junior de Natação, realizado de quinta-feira (6) a sábado (9), no Parque Aquático Botafogo Futebol Clube, no Rio de Janeiro. O nadador ficou em 16° lugar na prova dos 100m nado peito na categoria Juvenil 1. “É o primeiro atleta convencional do Centro de Formação a representar Votuporanga fora do nosso Estado”, ressaltou Xaninho.

No Campeonato Brasileiro Circuito Loterias Caixa Paralímpico, que ocorreu sábado (9) e domingo (10) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, Erick de Souza Bailon de Oliveira foi campeão brasileiro nos 100m costas na classe S8 e obteve índice para participar de competições na Inglaterra e Alemanha.

Na XXIII Copa Brasil Masters de Natação, realizada sábado (9) e domingo (10), na Associação Recreativa Ribeirãopretana, em Ribeirão Preto, quatro atletas representaram Votuporanga: Alex Gonzales, Fillipe Daur, Luciano Cegana e Ruan Larisson. A equipe conquistou 11 medalhas: duas pratas e nove bronzes.