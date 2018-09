Jean Carlos pertence à Votuporanguense e está emprestado ao Flamengo, que foi campeão em Dubai, nos Emirados Árabes

publicado em 13/06/2018

Joia do CAV, Jean Carlos está emprestado ao Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

Com o trabalho da diretoria nas categorias de base, aos poucos o Clube Atlético Votuporanguense revela jogadores para grandes times do país, como o atacante Jean Carlos, que pertence ao CAV e está emprestado ao Flamengo.

Em conversa com A Cidade, o gerente de futebol da Alvinegra, Rafael Gatti, contou que Jean tem 16 anos e vínculo com o CAV. “Ele é um atacante que atua pelos lados do campo”, explicou.

Neste ano o Flamengo foi campeão invicto do Torneio International Championship, denominado Hamdan Bin Mohammmed Sub-16, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes. Na final, contra o Real a equipe brasileira venceu, nos pênaltis, pelo placar de 4 a 2, após o empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Flamengo perdia por 1 a 0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando Jean Carlos, que entrou na segunda etapa, fez o gol do empate. O gol do Real foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro David Barreno em cobrança de pênalti.

Jean Carlos entrou no lugar de Samuel. No gol, Reinier, no meio de campo, deu passe na medida para o atleta do CAV marcar. O atacante recebeu cara a cara com o goleiro e tocou com categoria, por cima do arqueiro, para empatar.

Emocionado, Jean Carlos agradeceu a Deus pelo gol e principalmente pela conquista diante de um clube tão poderoso quanto o Real Madrid. “Não posso esquecer da minha família que mora em São José do Rio Preto, a pessoa do Carlos Roberto, que acreditou no meu futebol levando eu para o Votuporanguense e, é claro esse clube, o Flamengo, de muitas glórias. Estou muito feliz no meu início de carreira conquistando um campeonato internacional que ficará marcado para sempre na minha vida”, comentou.