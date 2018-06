Luto: Oswaldo Iembo, o Dicão, morreu aos 78 anos

publicado em 12/06/2018

(Foto: Arquivo Pessoal)

Morreu na segunda-feira (11), aos 87 anos, o ex-zagueiro Oswaldo Iembo, o Dicão. O ex-defensor passou por Palmeiras, em 1959, e Botafogo-SP, entre 1956 e 1958. Como técnico, conquistou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1979 (equivalente ao quarto escalão de São Paulo) com o Fernandópolis. Entre os anos de 1971 e 1972, ele teve duas passagens como técnico da Votuporanguense.

Ainda no Interior, atuou pelo América, no período entre 1952 e 1955. Em 1956, deixou um legado ao torcedor do Pantera da Mogiana ao fazer o gol que deu o acesso à elite Estadual para o Tricolor. No time do Parque Antártica, sagrou-se campeão paulista. Fora do país, ainda jogou pelo Porto, de Portugal.