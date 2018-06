Na próxima rodada a Votuporanguense enfrenta o Mirassol na Arena Plínio Marin

publicado em 09/06/2018

Garotos do time sub-17 da Votuporanguense comemoram o gol da vitória contra o Jacaré (Foto: Rafael Nascimento/CAP)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na manhã deste sábado (9), na Arena Plínio Marin, os times das categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense enfrentaram o Rio Preto em mais uma rodada do Campeonato Paulista. A Alvinegra perdeu um jogo e ganhou outro contra o Jacaré.

Na primeira partida, às 9h, o sub-15 da Votuporanguense perdeu por 2 a 0. Logo em seguida, às 11h, os garotos da categoria sub-17 venceram por 1 a 0. O zagueiro Diogo fez o gol da vitória.

Na classificação do Campeonato Paulista 2018, o sub-15 da Alvinegra tem seis pontos e está e quinto no grupo 2. Na categoria sub-17, também no grupo 2, o Cavinho ocupada a terceira colocação, com 14 pontos.