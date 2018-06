Nadadores do Centro de Formação estão preparados para quatro campeonatos

publicado em 06/06/2018

Este final de semana será bastante movimentado para os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. A equipe participará simultaneamente de quatro competições.

Segundo Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, os nadadores participarão do Campeonato Brasileiro Juvenil, que será disputado no Rio de Janeiro, a Copa São Paulo, que ocorre em Mococa, a primeira fase nacional do Circuito Loterias Caixa Paralímpico, em São Paulo, e a Copa Brasil de Natação Master, em Ribeirão Preto.

No Rio de Janeiro, o Centro de Formação será representado pelo jovem Bruno Borghetto Rocha, de 14 anos, que vai nadar os 100m peito e os 200m medley. Já na Copa Paulista, a equipe de Votuporanga contará com 43 atletas. Na Copa Brasil de Natação Master, serão quatro representantes. Por fim, Erick de Souza Bailon de Oliveira participa do Circuito Loterias Caixa Paralímpico, considerado o mais importante evento paralímpico nacional de natação. “Será um final de semana repleto de atividades e temos boas expectativas”, comentou Xaninho.

Erick Bailon, atleta do Centro de Formação, é destaque nacional em suas provas. O jovem de 17 anos mora em São Paulo, onde treina na Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens. Ele é especialista na prova dos 100m costas, compete na categoria S8 e tem 1:17.26 como melhor marca. O nadador tem o 12º melhor tempo do mundo em sua prova.