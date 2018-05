Em reunião com o Prefeito João Dado e o Secretário Municipal José Ricardo, Cacá Camargo confirmou visita ao município para abertura dos Jogos Regionais

publicado em 30/05/2018

Secretário de Esportes do Estado virá a Votuporanga em julho (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga tem sido beneficiada com muitos recursos destinados pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo desde o ano passado, graças ao empenho e articulação do Prefeito João Dado. Em visita ao atual Secretário da pasta, Cacá Camargo, na última segunda-feira (28/5), na capital paulista, Dado recebeu a confirmação da presença dele no dia 20 de julho para inaugurações de algumas obras e abertura da 62ª edição dos Jogos Regionais.O Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, José Ricardo Rodrigues da Cunha, afirma que mais de R$ 1,5 milhão estão sendo destinados a Votuporanga pela SELJ. “Temos a reforma do Ginásio de Esportes Mário Covas que está em andamento, com R$ 150 mil de recursos estaduais, além do convênio que assinamos esta semana para realização dos Jogos Regionais, no valor de R$ 450 mil. Estamos aguardando a liberação de outros R$ 250 mil para reforma do CSU e, até o final do ano, esperamos a renovação da parceria que viabiliza as atividades do Centro de Formação Esportiva em Natação, no valor de R$ 680 mil”, detalhou o Secretário.“A visita ao novo secretário foi importante para estreitar relacionamento e reiterar os pedidos que já estavam em análise pela Secretaria. A continuidade das ações é fundamental, independente de quem esteja ocupando o cargo. Penso que é assim que se governa em benefício à população”, explicou o Prefeito João Dado, se referindo ao Secretário Cacá Camargo, empossado pelo atual Governador Márcio França na última semana..