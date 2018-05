Evento da Prefeitura de Votuporanga, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em parceria com a Associação Regional dos Árbitros, conta com 24 equipes

publicado em 28/05/2018

Começa o Campeonato Rural de Futebol de Campo de Votuporanga (Foto: Reprodução)

A primeira rodada do Campeonato Rural de Futebol de Campo, evento promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, foi promovida no domingo (27/5), no gramado do Complexo Faies Habimorad, o conhecido "campo da Ferroviária", no bairro da Estação.Como esclarece o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, "na verdade, são dois campeonatos em um, já que temos 24 equipes disputando, 12 na categoria Aspirantes e mais 12 na categoria Titulares", informa.Na abertura, enfrentaram-se as equipes do Unidos da Zona Sul e São Cosme. Entre Aspirantes, o São Cosme venceu por 2 a 0, com destaque para o artilheiro Cleitinho Pastor, autor dos dois gols do jogo.Nos Titulares, mais uma vitória do Unidos, que não deu chances ao adversário e venceu por 3 a 0, gols marcados por Dieguinho, Danilo e Vozinho.De acordo com o secretário José Ricardo, "o Campeonato Rural de Futebol de Campo proporciona lazer e ao mesmo tempo promove a integração e socialização entre as equipes, com objetivo de estimular a prática desportiva entre os trabalhadores que residem nas comunidades rurais ao nosso entorno e dar a oportunidade aos mesmos de mostrarem seu futebol”.Os GruposO certame contará com quatro grupos, cada qual com três equipes, classificando-se os quatro primeiros colocados para a semifinal. O Grupo A está formado pelas equipes Unidos da Zona Sul, São Cosme e Estação Cosmorama, enquanto que o grupo B traz em sua formação o Penharol, Parisi/Bairro da Tabuleta e o Zona Norte Futebol Clube. Os embates no grupo C, envolverão os times de Ida Iolanda, Esporte da Estação e o Brothers. Fechando a competição, o grupo D, com os aspirantes e titulares do Corintinha de Nhandeara, Bálsamo e Vila Alves.A próxima rodada acontece domingo, dia 3 de junho, também na Ferroviária, com partidas envolvendo as equipes de Bálsamo e Vila Alves. Os aspirantes entram em campo às 14h, sendo que a partida de fundo, reunindo os titulares, está prevista para as 15h30. OOs jogos têm entrada franca. Mais informações sobre a tabela podem ser obtidas na sede da ARAV/LIVOFU, no box 21 do Terminal Rodoviário, ao lado da casa lotérica, ou pelos telefones (17) 3421-9902 (das 9 às 17h, com Marineusa) e (17) 99741-6512 (com Ortiz).