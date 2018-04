A próxima competição que a equipe do VotuClube participará será realizada em Fernandópolis

publicado em 18/04/2018

A equipe do Votuporanga Clube participou da 3ª Copa de Tênis da Academia Núcleo de São José do Rio Preto

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Atletas do Votuporanga Clube conquistaram sete troféus na 3ª Copa de Tênis da Academia Núcleo de São José do Rio Preto. O torneio ocorreu no último final de semana.