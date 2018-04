Líder absoluta e invicta do seu grupo, a equipe A da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Assary/Unifev, precisa apenas de mais uma vitória para garantir presença nas finais

publicado em 26/04/2018

Vôlei de Votuporanga a uma vitória das finais da Liga Regional (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A equipe A de vôlei feminino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Assary/Unifev está a uma vitória da classificação para as finais da Copa Regional Série Ouro, promovida pela Liga Desportiva Riopretense. O grupo comandado pelo treinador Márcio Fukuyama lidera o grupo B, com 100% de aproveitamento, alcançando 9 pontos, bastando só mais uma vitória para carimbar o passaporte e disputar o título.Para manter a liderança, na rodada passada, a equipe venceu, de forma arrasadora, o sexteto de Ibirá por 2 sets a 0, com parciais de 25/04 e 25/06, em apenas 50 minutos de partida. Neste jogo, aconteceu a estreia da nova ponteira da equipe, Ludimila, um dos reforços do técnico Márcio para as competições regionais. Ludimila atuava na França e vem somar na equipe, seja na busca de mais este título regional, como também para o maior objetivo da Secretaria de Esportes, que é uma excelente participação nos Jogos Regionais, que serão realizados em julho em Votuporanga.A escalação da SEL/Assary/Unifev no jogo diante de Ibirá contou com a capitã Ronyse, Letícia, Amanda, Bárbara, Ludimila, Manoela e a atleta que foi escolhida como a melhor jogadora da partida, Jéssica. Na próxima rodada programada para o dia 06 de maio, a equipe A tentará garantir a liderança e a classificação, enfrentando Urânia, enquanto a equipe B também buscará assegurar vaga na final, jogando contra José Bonifácio.