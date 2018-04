O judoca da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev/DoJo Centro de Treinamento, Felipe Ferreira Lopes, sagrou-se vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Região V, em Itapecerica da Serra, no último final de semana. Felipe conquistou a prata na categoria Meio Leve Sub 21 no campeonato que contou com a participação de judocas dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Para o sensei da SEL/Unifev, Leonardo Eduardo, "o resultado credencia Felipe para ser um dos destaques dos Jogos Regionais, bem como evidencia a seriedade do trabalho desenvolvido em Votuporanga", declara.

O atleta comemorou o feito em redes sociais, agradecendo "a Deus por ter me dado essa chance de mostrar do que sou capaz, agradecer minha mãe, Simone, meu pai Glauber e minha namorada Renata, por me apoiarem e me ajudarem nesse meu sonho", disse.

Felipe também atribuiu sua conquista à Dojo e Secretaria de Esportes e Lazer, "ao sensei Marcelo Kiwada, que me auxiliou, mesmo não me conhecendo bem; aos meus senseis de Votuporanga, Leonardo Eduardo e Marcelo Sanches e aos meus senseis do projeto, Denílson, Marcos Inácio, Daniel Hernandes e Henrique Guimarães, por me ajudarem tanto na parte técnica quanto na parte física e, por último, mas não menos importante, todos os meus amigos que ficaram na torcida por mim", concluiu Felipe.