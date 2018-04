São 13 praças esportivas espalhadas pela cidade e distrito Simonsen e 20 pontos de academias a céu aberto ou parquinhos instalados por diversos bairros

publicado em 20/04/2018

Geração Esporte: 3,8 mil alunos frequentam aulas oferecidas pela Prefeitura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pensando em oferecer ainda mais qualidade de vida à população, a Prefeitura de Votuporanga oferece inúmeras opções de modalidades esportivas gratuitas e voltadas a todas as faixas etárias. Atualmente, mais de 3,8 mil alunos frequentam as aulas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Além de contribuir para melhorar a saúde física e mental dessas pessoas, a prática esportiva também é uma opção de melhor aproveitamento do tempo ocioso das crianças e adolescentes.São 13 praças esportivas espalhadas pela cidade e distrito Simonsen e 20 pontos de academias a céu aberto ou parquinhos instalados por diversos bairros, onde as pessoas podem usufruir destes equipamentos em qualquer dia e horário. Entre as aulas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura, constam Atletismo, Biribol, Ballet, Capoeira, Karatê, Futsal, Futebol, Natação, Hidroginástica, Judô, Vôlei, Ciclismo, Atletismo ACD, Taekwondo, Hapkidô e Jiu-Jitsu.Outros 280 atletas recebem apoio da Prefeitura e representam o município em diversas e conceituadas competições. “Como incentivo e aprimoramento de atletas, a Secretaria também organiza e participa de eventos esportivos locais, regionais, estadual e nacional, buscando resultados que fortaleçam o desenvolvimento atlético, a formação do caráter e a troca de experiências, a disciplina e a convivência em grupo”, afirmou o secretário da pasta, José Ricardo Rodrigues da Cunha.Balé MunicipalUma das modalidades com maior número de alunos é a do balé. São mais de 600 crianças e adolescentes frequentando as aulas oferecidas em dois locais, o Ginásio Mário Covas, na região norte da cidade, e o CSU (Centro Social Urbano), zona sul. São várias turmas com aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários. “O projeto é aberto a comunidade. Atendemos pessoas de qualquer faixa etária acima dos 5 anos”, informou o secretário de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.O Balé é uma das danças mais recomendadas às crianças quando são pequenas. Favorece a criatividade, a musicalidade e o trabalho em grupo. Exige disciplina, boa postura e ritmo. Com a modalidade, as crianças podem desfrutar de muitos benefícios como melhora da coordenação motora; aumenta a concentração; noções de espaço e de localização; aumenta a flexibilidade; mais resistência corporal; corrige e melhora a postura; estimula o desenvolvimento intelectual, entre outros. De acordo ainda com o secretário dentre as inúmeras opções de escolinhas de base da Secretaria, o balé está entre as que mais apresentam demanda de interessados, isso comprova a qualidade das aulas.InscriçõesA Secretaria de Esportes e Lazer informa que todas as modalidades, exceto às de balé e hidroginástica, têm vagas abertas. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 3426-1200, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas.