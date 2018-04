Atletas da equipe SEL/AVOA/Unifev participaram da 8ª Corrida de Santo Atanásio, em Macaubal, e conquistaram excelentes posições na tábua classificatória

publicado em 26/04/2018

Corredores de Votuporanga colecionam medalhas em Macaubal (Foto: Divulgação)

Mantendo a rotina de treinamentos e participações em provas regionais, os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Associação Votuporanguense de Atletismo - AVOA/Unifev viajaram para Macaubal, onde participaram da 8ª Corrida de Santo Atanásio, realizada no último domingo (22).A prova teve percursos de 5 e 10 km, registrando uma largada com 294 participantes. Nos 5 km, Miriam Araujo foi vice-campeã na categoria Geral, enquanto Isabel Rocha também ficou com a prata na categoria de 60 anos e Acima, com sua companheira Luzia Aguiar, cruzando em terceiro. Na mesma prova, a atleta de Valentim Gentil, Railda Alves Buschi, que também integra a equipe SEL/AVOA/Unifev, cruzou em 17º lugar na classificação geral.Entre os homens, Marino Talhaire ficou com o bronze, Alex Aparecido de Lima em 18º, Fernando Cruz em 19º e Vladimir Motta cruzou em 27º, todos na categoria Geral.Na prova dos 10 km, destaque para os campeões Paulo Pereira Lima, na categoria (35 a 39 anos), Mara Costa (45 a 49 anos), Arlete Mendes dos Santos (50 a 54anos) e João Catarim (70 anos acima). A equipe ainda somou dois segundos lugares com José Carlos de Carvalho (55 a 59 anos) e Jaciara Andrade (40 a 44 anos). Quem trouxe na bagagem a medalha de bronze foi Adair Dias, na categoria de 70 anos e acima.Também conquistaram bons resultados nas suas respectivas categorias, Jurandir Magalhães (10º), André Luiz (14º); Daniel Moretti (7º), José Augusto S. Gonçalves (4º); Genivaldo Evangelista (7º); Marcos Alberto dos Santos (4º), Gracielly Pântano (5º), Silvio Bocato (11º), João Bocato (9º), Osmar Andrade (12º), Mauricio Padilha (11º), Osmani Borba (8º), José Donizete Francisco de Oliveira (6º) e, Antonio Carlos Sanches (6º).Com total apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a equipe segue treinando, focando sua participação na corrida 1º de maio, em Mirassol, e de uma prova pedestres no dia 6 de maio, em Tanabi.