publicado em 23/04/2018

Com um bom desempenho nas eliminatórias regionais, o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga classificou nove atletas para os Jogos Escolares 2018. A seletiva foi disputada no Parque Aquático Municipal Professor Luiz Carlos Toloni, na manhã do último sábado (21).

A delegação do Centro de Formação foi composta por 30 atletas. Nesta etapa, não são entregues medalhas. A seletiva foi o segundo bom resultado do Centro de Formação somente neste mês de abril, já que a equipe obteve um excelente desempenho na seletiva da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP) para o Troféu Kim Mollo.

O Centro de Formação levou 28 atletas para a competição, que foi disputada em Presidente Prudente, e conseguiu classificar 11 nadadores para a Seleção Regional. Loiane Gomes, Maria Eduarda, Enzo Rodrigo, Luiz Trevissan, Heitor Napolitano, Icaro Ricardo, Amanda Souza, Diego Nakabashi, Davi Dos Santos, Ghianny Gabriely e Bruno Borghetto serão os atletas do Centro de Formação titulares da Seleção. A equipe classificou ainda duas nadadoras reservas: Talytha Maria e Eduarda Bailon. No campeonato, os votuporanguenses conquistaram 33 medalhas, sendo 11 ouros, 10 pratas e 12 bronzes.