publicado em 12/12/2025

Dra. Giselli Medalha Melegati – Fonoaudióloga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo dia 9 de dezembro, o Brasil celebra com entusiasmo o Dia do Fonoaudiólogo, uma data que convida a reconhecer a grandiosidade de uma profissão profundamente ligada à essência humana: a comunicação. Em um mundo cada vez mais sensível às particularidades de cada indivíduo, esses profissionais se tornam protagonistas na promoção da autonomia, da inclusão e da qualidade de vida, atuando nas áreas da linguagem, voz, audição, deglutição e desenvolvimento global. É impossível não se encantar com a amplitude e o impacto desse trabalho, que transforma trajetórias e fortalece vínculos.Em Votuporanga, esse compromisso ganha um brilho especial com a atuação da Dra. Giselli Medalha Melegati, fonoaudióloga, especialista em ABA e autismo. Ela se destaca ao unir ciência, precisão técnica e uma sensibilidade admirável tanto no atendimento clínico como no atendimento agregado à Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Sua abordagem engloba avaliações minuciosas, planos terapêuticos individualizados e intervenções baseadas em evidências, sempre considerando a singularidade de cada pessoa e oferecendo suporte integral às famílias. Seu trabalho pulsa humanização e profissionalismo, refletindo a missão maior da fonoaudiologia: promover comunicação funcional e ampliar horizontes.A atuação desse campo, no entanto, vai muito além das paredes do consultório. Envolve pesquisa, prevenção, orientação familiar, articulação com escolas, ações em saúde pública e atendimento a condições complexas do neurodesenvolvimento. Entre os avanços mais expressivos da área está justamente a integração entre fonoaudiologia e ABA, abordagem que tem mudado a vida de crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista. Nessa interseção, profissionais especializados assumem um papel vital no fortalecimento das habilidades sociais, no desenvolvimento da comunicação funcional e no aumento da independência, construindo caminhos antes inimagináveis para muitas famílias.Segundo a própria Dra. Giselli, "comunicar é muito mais do que falar – é poder participar do mundo. E o trabalho fonoaudiológico amplia caminhos para que cada indivíduo se desenvolva no seu tempo, com respeito e funcionalidade". Suas palavras ecoam a essência da profissão e reforçam o compromisso com práticas que acolhem, transformam e potencializam.Nesta semana dedicada ao fonoaudiólogo, a especialista ressalta que o verdadeiro destaque vai para esses profissionais que constroem pontes, abrem possibilidades e devolvem às pessoas a chance de expressar sentimentos, necessidades e sonhos. Celebrar essa data é abraçar a importância social da fonoaudiologia e valorizar especialistas que dedicam sua vida ao desenvolvimento humano – como a própria Dra. Giselli, cuja atuação técnica e sensível representa tanto o presente quanto o futuro da profissão.Sócia-proprietária da M&M Clínica Integrada, a Dra. Giselli integra um espaço que reúne uma equipe totalmente treinada, com fonoaudiólogas capacitadas supervisionadas por ela, além da equipe de psicologia, supervisionada pela psicóloga Dra. Rosemary Moraes, também sócia-proprietária, fortalecendo um trabalho multidisciplinar que abraça cada paciente de forma completa e responsável.Neste 9 de dezembro, a cidade celebra não apenas uma profissão, mas a força de quem se dedica diariamente a dar voz, vez e presença a tantas pessoas. E é impossível não reconhecer o impacto extraordinário dessa missão.• Aumento do vocabulário e formação de frases, quando a criança tem potencial de fala.• Uso de gestos, expressões e contato visual, facilitando a interação diária.• Comunicação funcional, como pedir, recusar, escolher e expressar necessidades.Tudo isso impacta diretamente na rotina e comportamento, proporcionado mais autonomia e qualidade de vida tanto a criança quanto a família.