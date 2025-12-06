Equipamento, entregue na manhã desta segunda-feira (8), deve reforçar ações de fiscalização e segurança no campo

publicado em 09/12/2025

Josuel Real (RH do Sindicato), Ronaldo Barreto (contador do Sindicato), tenente Aniceto, capitão Alonso Ferreira e Pedrão Stefanelli (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental de Votuporanga (PMA) recebeu, na manhã desta segunda-feira (8), a doação de um computador feita pelo Sindicato Rural do município. A entrega ocorreu na sede da entidade e reuniu o comandante da PMA, capitão Alonso Ferreira, a tenente Roberta Geraldi Aniceto, o presidente do Sindicato Rural, Pedrão Stefanelli, o profissional de Recursos Humanos do Sindicato, Josuel Real, e o contador Ronaldo Barreto. O equipamento será incorporado às atividades da corporação, auxiliando no trabalho de fiscalização e proteção ambiental em toda a região.Durante a formalização da doação, o presidente Pedrão Stefanelli, que também já foi prefeito de Votuporanga, ressaltou que instituições públicas frequentemente enfrentam limitações estruturais, escassez de pessoal e falta de recursos, o que torna ações como essa ainda mais importantes. Ele reforçou o compromisso do Sindicato com as forças de segurança, destacando a relevância do trabalho prestado pela PMA. “É o mínimo que a gente pode fazer. Eu gostaria de fazer muito mais, porque a Polícia Militar Ambiental é a nossa proteção. O que nós temos de segurança é por meio da PM, não importa se é o Corpo de Bombeiros, a própria PM ou a PMA; é um servidor militar que está arriscando a própria vida em prol da nossa sociedade. Então, tudo o que nós fizermos ainda é pouco”, afirmou.O capitão Alonso Ferreira agradeceu ao Sindicato Rural pela iniciativa e destacou que o novo computador reforçará as operações da corporação, especialmente no atendimento ao produtor rural e na modernização dos serviços. Ele reforçou que recursos tecnológicos têm se tornado aliados essenciais diante da limitação de efetivo. “Sou muito grato ao Sindicato Rural, na pessoa do senhor Pedro, porque graças a pessoas iguais ele, nós temos a oportunidade de melhoramos os nossos serviços com a tecnologia, que por vezes supre o déficit de pessoal, por meio de drones, imagens de satélites, por exemplo. Então, somos muito gratos ao Sindicato Rural”, afirmou o comandante.A doação, segundo os representantes da instituição, mostra novamente a parceria entre o setor rural e a Polícia Militar Ambiental, fortalecendo ações de preservação e segurança no campo.