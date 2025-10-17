Com uma formação sólida, graduada em Medicina pela UNICASTELO, com Pós-Graduação em Urgência e Emergência (FAMERP), Geriatria (UNIMAR) e Nutrologia (ABRAN) a médica carrega no currículo importantes homenagens

publicado em 18/10/2025

Dra. Moniele Manzini (Foto: Arquivo Pessoal)

Referência em tratamento de sobrepeso e obesidade em Votuporanga, Dra. Moniele será homenageada como “Personalidade Feminina do Ano 2025” no icônico Copacabana Palace. Conheça sua trajetória inspiradora.Referência em tratamento de sobrepeso e obesidade em Votuporanga, a médica Dra. Moniele Matos Cadamuro Manzini vem transformando vidas com uma abordagem inovadora, acolhedora e eficaz. Aos 40 anos, Moniele se tornou símbolo de inspiração por seu compromisso com a saúde, sua trajetória pessoal e os resultados expressivos de seus pacientes.Com uma formação sólida, graduada em Medicina pela UNICASTELO, com Pós-Graduação em Urgência e Emergência (FAMERP), Geriatria (UNIMAR) e Nutrologia (ABRAN) a médica carrega no currículo importantes homenagens. Em 2023 e 2024, foi condecorada por dois anos consecutivos, com a Medalha da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil, concedida pela ONU, sendo reconhecida como Embaixadora da Paz pelos relevantes serviços prestados. Agora, em 2025, será homenageada com o título de “Personalidade Feminina do Ano” pelo International Business Institute, em cerimônia de gala no prestigiado Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro.No próximo dia 13 de novembro de 2025, Dra. Moniele será homenageada como “Personalidade Feminina do Ano”, em cerimônia de gala promovida pelo International Business Institute, no Golden Room do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.Essa conquista reconhece não apenas sua excelência profissional, mas também a mulher por trás do jaleco: esposa do cirurgião bucomaxilofacial Dr. Régis Manzini, mãe dedicada e profissional movida por um propósito claro. Sua motivação nasceu de uma vivência pessoal, após ganhar 40kg em cada gestação. “Achei que não conseguiria voltar ao meu peso. Foi aí que mergulhei nos estudos sobre emagrecimento e encontrei minha verdadeira vocação”, conta.Hoje, com mais de 10 anos de atuação, ela entende profundamente as dores e desafios de seus pacientes. “Obesidade é uma doença, e ninguém é obeso porque quer. É preciso empatia e acompanhamento contínuo para alcançar resultados duradouros”, defende.Seu trabalho é pautado na reeducação alimentar, suporte emocional e estratégias personalizadas. Um dos diferenciais mais recentes é a aplicação da técnica M.E.L.A.- Mini Extração Lipídica Ambulatorial, alternativa minimamente invasiva para eliminar gordura localizada, que vem se destacando entre seus tratamentos.Mais do que ajudar no emagrecimento, Moniele promove saúde, autoestima e qualidade de vida. “Receber mensagens como ‘a médica que foi um divisor de águas na minha vida’ me emociona. Saber que posso contribuir com a transformação de alguém é minha maior recompensa”, afirma.Com coragem, ciência e sensibilidade, Dra. Moniele Manzini segue sua missão: combater a obesidade com humanidade e mudar vidas com amor.