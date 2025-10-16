Últimos ingressos para o show do humorista Sérgio Mallandro, em prol da Santa Casa, estão à venda; a apresentação será amanhã

publicado em 17/10/2025

Últimos ingressos para o show do humorista Sérgio Mallandro, em prol da Santa Casa, estão à venda; a apresentação será amanhã (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga segue com a venda dos últimos ingressos para o show solidário com o humorista Sérgio Mallandro, que será realizado amanhã, no Votuporanga Clube. O espetáculo “Os Perrengues do Mallandro”, terá toda a renda revertida ao hospital.Ícone da televisão brasileira nos anos 90 e conhecido por bordões como “Glu Glu” e “Yeah Yeah”, Sérgio Mallandro promete um show marcado pela irreverência e pela interação direta com o público. O espetáculo mistura stand-up comedy, histórias de bastidores da TV, relatos pessoais e episódios curiosos vividos ao longo de mais de 40 anos de carreira.No roteiro, o humorista relembra momentos como sua participação no Programa Silvio Santos, o sucesso com a apresentadora Xuxa, além de encontros com celebridades e situações inusitadas do cotidiano. Viagens desastrosas, relacionamentos conturbados e gafes públicas também fazem parte do repertório, sempre narrados com o estilo espontâneo e bem-humorado que o consagrou.O evento conta com o apoio da Brucker Fornos Crematórios e os últimos ingressos estão sendo comercializados pelo valor de R$ 80, disponíveis nos pontos de venda: SanSaúde – Centro Clínico, Bazar do Bem e também pelo site GuichêWeb.Em gesto de solidariedade, Sérgio Mallandro abriu mão de seu cachê, dedicando a apresentação inteiramente à causa. Em um vídeo nas redes sociais, o humorista ainda reforçou o convite para que todos apoiem a instituição.“Dia 18 de outubro, eu estarei aí em Votuporanga. É um show beneficente em prol da Santa Casa de Votuporanga. Junte-se a nós nessa corrente do bem. Sua presença faz a diferença. Vamos lotar o coração da cidade com generosidade. A Santa Casa de Votuporanga conta com você! Estou te esperando, meu gluglu. Abre teu coração, vem com a gente", disse o artista.