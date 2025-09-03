Programa voltado ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras será realizado em outubro totalmente subsidiado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

publicado em 03/09/2025

Turma do Empretec realizada em Votuporanga (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o Empretec, seminário internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) voltado à formação de empreendedores. A capacitação ocorre em outubro e terá vagas totalmente subsidiadas pelo município.A programação será dividida em duas etapas, entre os dias 15 e 18 de outubro, em formato remoto, e de 20 a 24 de outubro, de maneira presencial, das 8h às 18h. Na fase presencial, os participantes terão acesso ao conteúdo teórico e dinâmicas práticas que simulam situações do dia a dia dos negócios.“O Empretec é um divisor de águas para quem já empreende ou deseja empreender. Ele ajuda a transformar ideias em negócios sustentáveis, desenvolvendo características fundamentais para enfrentar os desafios do mercado”, disse Bruno José dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP e gestor do Empretec na regional.Considerado um dos principais programas de estímulo ao empreendedorismo no mundo, o Empretec já capacitou milhões de empresários em mais de 40 países. A metodologia busca desenvolver comportamentos como planejamento, persistência, identificação de oportunidades e capacidade de negociação.“Com as vagas 100% subsidiadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conseguimos ampliar o acesso e garantir que empreendedores da região tenham contato com uma das formações mais completas do mundo e que possam sair mais preparados para identificar oportunidades, planejar com eficiência e, principalmente, colocar em prática estratégias”, completou Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP.De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, José Nelson Chino Bolotário, a oferta de vagas subsidiadas reforça a estratégia da cidade de apoiar pequenos e médios empreendedores.“Nosso objetivo é criar oportunidades reais de capacitação para quem já empreende e para quem deseja iniciar seu próprio negócio. O Empretec é reconhecido internacionalmente e traz ferramentas práticas que fortalecem os empreendedores, gerando impacto direto na economia da cidade. Ao subsidiarmos integralmente as vagas, estamos garantindo que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam transformar ideias em negócios de sucesso”, destacou.As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no Sebrae-SP, por meio do telefone (17) 3405-9460, ramal 2 ou no site do Sebrae-SP.