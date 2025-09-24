Com aumento de 8,1% em relação ao orçamento de 2025, peça orçamentária do ano que vem estima mais de R$ 66 milhões em obras

publicado em 25/09/2025

Orçamento municipal para 2026 foi estimado pela Prefeitura em mais de 746,8 milhões (Foto: Orbe Media)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga apresentou, em audiência pública na Câmara Municipal, a proposta de orçamento para 2026. O valor total foi estimado em R$ 746,8 milhões, representando um crescimento de 8,1% em relação ao orçamento de 2025, que foi de R$ 690 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 56 milhões a mais nos cofres municipais.De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a previsão considera o aumento nas receitas próprias e nas transferências obrigatórias da União e do Estado. A LOA (Lei Orçamentária Anual) define como os recursos serão distribuídos entre os diferentes setores da administração pública e norteará os investimentos e gastos ao longo do próximo ano.Do total projetado, R$ 593,9 milhões correspondem à Administração Direta (Prefeitura), R$ 83,9 milhões à Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), R$ 68,9 milhões ao Votuprev e R$ 11,2 milhões à Câmara Municipal, por meio do duodécimo.O orçamento prevê ainda o investimento de mais de R$ 66 milhões em obras. A estimativa contempla os projetos já em andamento e outros a serem executados tanto pela Prefeitura como pela Saev Ambiental.• Administração Direta (Prefeitura): R$ 593,9 milhões• Saev Ambiental: R$ 83,9 milhões• Votuprev: R$ 68,9 milhões• Câmara Municipal (duodécimo): R$ 11,2 milhõesTotal previsto: R$ 746,8 milhões (+8,1% em relação a 2025)• Educação: R$ 194,2 milhões• Saúde: R$ 159,5 milhões• Assistência Social: R$ 23,1 milhões• Obras Públicas: R$ 45,1 milhões