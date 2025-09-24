Orçamento municipal para 2026 foi estimado pela Prefeitura em mais de 746,8 milhões

publicado em 25/09/2025

Orçamento municipal para 2026 foi estimado pela Prefeitura em mais de 746,8 milhões (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga apresentou, em audiência pública na Câmara Municipal, a proposta de orçamento para 2026. O valor total foi estimado em R$ 746,8 milhões, representando um crescimento de 8,1% em relação ao orçamento de 2025, que foi de R$ 690 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 56 milhões a mais nos cofres municipais.



A proposta reserva as maiores fatias para as áreas essenciais. A Educação terá orçamento de R$ 194,2 milhões, enquanto a Saúde receberá R$ 159,5 milhões. Já o setor social, considerando os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Social da Solidariedade, contará com R$ 23,1 milhões.



Entre as demais secretarias, a de Obras Públicas foi contemplada com R$ 45,1 milhões. A de Serviços Urbanos terá R$ 19,8 milhões, enquanto as Secretarias de Esporte e Cultura e Turismo vão receber, respectivamente, R$11,1 milhões e 12,8 milhões.



Um trecho que chamou a atenção na peça orçamentária é que a recém-criada Secretaria de Bem-Estar Animal terá mais recursos do que a Pasta de Direitos Humanos. De acordo com os números apresentados, foram reservados R$ 3,2 milhões para o cuidado de animais, enquanto a secretaria, que é responsável pelo cuidado de pessoas vulneráveis, como as em situação de rua, por exemplo, ficará apenas com R$ 2,4 milhões.



A proposta segue agora para análise da Câmara Municipal, onde os vereadores poderão apresentar emendas dentro dos limites legais. A votação da LOA deve ocorrer até dezembro, conforme determina a legislação. Caso seja aprovada sem alterações, o prefeito Jorge Seba (PSD) terá a responsabilidade de administrar quase R$ 747 milhões em 2026.