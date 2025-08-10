Duas palestras gratuitas do Sebrae-SP prometem atrair, no meio da festa literária de Votuporanga, um público que vai muito além dos leitores habituais

publicado em 12/08/2025

No meio da programação literária, o Festival Literário de Votuporanga (Fliv) abrirá espaço para falar de negócios. Em 13 e 14 de agosto, o Sebrae-SP realizará duas palestras gratuitas no festival, com temas em que empreendedores podem ampliar resultados por meio da economia criativa e do uso da inteligência artificial.No dia 13 de agosto, o analista de programas e projetos em economia criativa do Sebrae-SP Diogo Tirbutino sobe ao palco para falar de conexões e autonomia. Formado em Artes Cênicas e com especialização em Gestão de Negócios e Inovação, Tirbutino pretende mostrar como o programa Crie Sebrae vem ajudando artistas, coletivos e produtores culturais a transformar ideias em empreendimentos sustentáveis, sem abrir mão da identidade e da criatividade de cada território. A palestra, intitulada “Conectar, Impulsionar, Sustentar: o Crie Sebrae e a força dos negócios criativos no Brasil”, será das 18h às 19h.No dia seguinte, 14 de agosto, no mesmo horário, será a vez de Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP em Votuporanga, falar de outro tipo de engenho, o das máquinas. Com mais de 20 anos de experiência, Evelise vai explicar como a inteligência artificial pode deixar a rotina empresarial menos caótica, mais produtiva e com resultados melhores. A palestra “Utilize a IA para otimizar seu tempo e melhorar seus resultados” promete traduzir a tecnologia em exemplos práticos e acessíveis, sem jargão técnico.As duas atividades fazem parte da primeira participação do Sebrae-SP no Festival Literário de Votuporanga. Até o dia 16 de agosto, um caminhão transformado em escritório itinerante, o “Truck Escritório sobre Rodas”, ficará estacionado no evento, oferecendo atendimento gratuito a micro e pequenos empreendedores.A estrutura, equipada para funcionar como uma base de negócios sobre rodas, vai oferecer orientações personalizadas em finanças, marketing, vendas, inovação e sustentabilidade. Também será possível agendar consultorias especializadas e receber informações sobre planejamento de negócios e acesso a crédito.“A presença do Sebrae Móvel no Fliv representa uma excelente oportunidade para quem deseja empreender com mais segurança ou aprimorar a gestão do seu negócio”, afirma Márcio Neves, analista de negócios do Sebrae-SP e gestor do projeto.