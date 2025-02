Palestra foi conduzida pelo consultor Guilherme Lui que falou sobre o programa Spark aos alunos dos cursos técnico e superior de informática

publicado em 27/02/2025

A palestra foi conduzida pelo consultor de negócios do Sebrae-SP Guilherme Lui, que abordou temas como o perfil empreendedor (Foto: Guilherme Ueda/IFSP Votuporanga)

O Sebrae-SP realizou, nesta quarta-feira (26), uma palestra no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Votuporanga, para apresentar o programa Spark, iniciativa voltada a universitários interessados em transformar ideias inovadoras em startups de sucesso. O evento reuniu alunos dos cursos técnico e superior de informática, com insights sobre empreendedorismo e inovação dentro do ambiente acadêmico.

A palestra foi conduzida pelo consultor de negócios do Sebrae-SP Guilherme Lui, que abordou temas como o perfil empreendedor, as oportunidades do mercado de tecnologia e os primeiros passos para estruturar uma startup ainda na universidade.

“Foi uma manhã incrível, repleta de trocas de conhecimento e muito engajamento dos alunos. É gratificante ver o interesse e a criatividade dos jovens que podem, no futuro, se tornar grandes empreendedores. Agradecemos ao IFSP pela abertura de portas para que esse momento acontecesse”, destacou Lui.

Para o professor e coordenador do curso de Sistemas de Informação, Evandro de Araújo Jardini, a palestra foi extremamente inspiradora e relevante para os alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

“A abordagem envolvente e prática sobre empreendedorismo destacou a importância de transformar conhecimento acadêmico em inovação, incentivando os estudantes a explorarem oportunidades no setor de tecnologia. O programa Spark surge como uma excelente iniciativa para auxiliar universitários na criação de startups, proporcionando suporte essencial para o desenvolvimento de ideias e negócios promissores. Eventos como esse são fundamentais para despertar o espírito empreendedor e ampliar as perspectivas de carreira dos futuros profissionais da área”, disse o professor.

Programa Spark

Voltado a universitários e acadêmicos, o Spark tem como objetivo capacitar jovens para transformar projetos e ideias em startups escaláveis. O programa, promovido pelo Sebrae for Startups — braço do Sebrae-SP dedicado ao ecossistema de inovação —, oferece capacitações, eventos imersivos e experiências inspiradoras para estimular o empreendedorismo no meio acadêmico.

Atualmente, há 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo, incluindo para estudantes de Votuporanga e região. Além de fornecer suporte e capacitação, o programa busca aproximar o ambiente universitário do mercado, incentivando a criação de soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis.

O Spark é dividido em fases e começa com 10 mil vagas abertas. Na primeira parte, serão realizados workshops online para auxiliar o participante quanto a comportamentos empreendedores necessários, além do desenvolvimento do projeto, com assuntos como validação de negócio, cliente ideal, MVP (do inglês Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável), construção desse MVP, marketing, ecossistema e fomento e pitch (apresentação rápida e objetiva).

A segunda parte contempla uma série de atendimentos com especialistas de mercado, após a realização de um diagnóstico com os projetos participantes. Todas as pessoas apresentam um pitch a uma banca avaliadora e os melhores serão selecionados para o Bootcamp, evento realizado em São Paulo para networking, mentoria e palestras. Serão ao todo 60 projetos selecionados, sendo 30 da cidade de São Paulo e 30 projetos de cidades do interior paulista. O evento terá duração de três dias e as passagens e hospedagens para os participantes do interior são pagas pelo Sebrae-SP.

Interessados podem obter mais informações e se inscrever no site do Sebrae for Startups, com o link https://sebraeforstartups.sebraesp.com.br/startups/spark .