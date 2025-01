Haline Morato, enfermeira e proprietária da Protege Vacinas e Cuidados, alerta sobre a doença

publicado em 11/01/2025

Haline Morato, enfermeira e proprietária da Protege Vacinas e Cuidados, alerta sobre a doença (Foto: Arquivo Pessoal)

A cidade de Votuporanga enfrenta uma situação emergencial de saúde devido ao aumento de casos de dengue, e, em resposta a essa crise, o prefeito Jorge Seba decretou estado de emergência no município. A ação busca intensificar as medidas de combate à doença e conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito infectado e, em casos mais graves, pode levar a complicações sérias e até à morte. Por isso, é fundamental que cada um de nós faça sua parte para prevenir a propagação do mosquito e garantir a saúde da nossa comunidade.A principal forma de combater a dengue é impedir que o Aedes aegypti se reproduza. A fêmea do mosquito coloca seus ovos em locais com água parada, que se transformam em larvas e, em pouco tempo, mosquitos adultos. Por isso, a eliminação de criadouros é a principal medida preventiva. Algumas ações simples podem fazer toda a diferença:1. Elimine Águas Paradas: Verifique vasos de plantas, garrafas, latas, pneus e outros objetos que possam acumular água. Mantenha essas áreas sempre secas.2. Limpeza Regular: Limpe calhas, ralos e caixas d’água para evitar o acúmulo de água e o surgimento de larvas do mosquito.3. Cubra Caixas d’Água e Barris: Certifique-se de que todos os reservatórios de água estão bem vedados e protegidos.4. Use Repelentes e Mosquiteiros: Proteja-se de picadas usando repelentes e instale mosquiteiros nas camas, especialmente em áreas mais afetadas.É essencial estar atento aos sintomas da doença, que incluem febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e cansaço extremo. Caso você apresente esses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz.A Protege - Clínica de Vacinas e Cuidados, comprometida com a saúde e bem-estar da população, oferece orientações e serviços de vacinação para prevenir diversas doenças, incluindo aquelas transmitidas por vetores. Embora a vacina contra a dengue ainda não seja amplamente disponível, outras vacinas podem fortalecer o sistema imunológico e prevenir complicações.É importante lembrar que, além da vacinação, manter os cuidados com a higiene e com o ambiente ao nosso redor é uma das melhores formas de evitar surtos e proteger nossas famílias.A luta contra a dengue deve ser uma prioridade para todos. O envolvimento de cada cidadão é fundamental para eliminar os focos de proliferação do mosquito e proteger a saúde coletiva. Se cada um fizer sua parte, conseguiremos superar este momento de emergência e manter nossa cidade segura e saudável.A Protege - Clínica de Vacinas e Cuidados está ao seu lado, oferecendo não apenas vacinas, mas também orientações de saúde para garantir que você e sua família permaneçam protegidos. Juntos, podemos vencer mais esse desafio!Entre em contato com a Protege - Clínica de Vacinas e Cuidados para saber mais sobre nossas soluções em saúde e vacinas. Nossa missão é proteger o futuro, promovendo a saúde de todos.