publicado em 03/04/2025

Obras de revitalização da Avenida do Pozzobon irão provocar a interrupção temporária do fornecimento de energia (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga divulgou nesta quarta-feira (2), um comunicado informando que, devido ao andamento das obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, haverá suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (3). O desligamento ocorrerá das 12h às 17h e afetará trechos das Marginais Nasser Marão e José Marão Filho.

De acordo com o comunicado oficial, a interrupção no serviço ocorrerá nos seguintes pontos: avenida Nasser Marão, no trecho entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e o cruzamento com a avenida Paulino das Neves; e avenida José Marão Filho, no trecho entre a avenida Brasil e o cruzamento com a avenida Dr. Wilson de Souza Foz.

A revitalização em andamento busca transformar a conhecida avenida do Pozzobon em uma espécie de Boulevard Europeu, abrangendo a integração entre avenidas arborizadas e o convívio social e, para isso, serão utilizados artifícios urbanísticos e arquitetônicos como os Parklets e Food Park com acessibilidade; troca do mobiliário urbano, como os pontos de ônibus, bancos, lixeira; personalização da sinalização horizontal e vertical; e sincronização dos semáforos.



Os Parklets são extensões dos estabelecimentos comerciais sobre o espaço de estacionamento da via pública, promovendo mais amplitude a eles sem atrapalhar o passeio público, ambientado com mesas, cadeiras, floreiras e ombrelones, otimizando o local em área de lazer e convivência.