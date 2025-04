Ferramenta digital facilita o acesso aos serviços do INSS, otimizando tempo e evitando filas para pessoas que residem na cidade

publicado em 03/04/2025

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia uma importante atualização no aplicativo Conecta Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia uma importante atualização no aplicativo Conecta Votuporanga. Agora, os cidadãos que residem na cidade, podem agendar atendimentos no INSS Digital diretamente pelo aplicativo, de forma prática e rápida.

Com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços públicos e otimizar o tempo da população, o aplicativo Conecta Votuporanga passa a oferecer a opção de agendamento para que os usuários escolham o dia e horário de atendimento de sua preferência, evitando filas e longas esperas.

Os serviços disponíveis pelo INSS Digital são Aposentadorias, Auxílio-Reclusão, BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada), CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), Pensão por morte e Salário- Maternidade. Para todos os atendimentos, é obrigatório que o cidadão apresente os documentos originais como RG e CPF ou CNH, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho Física e comprovante de endereço atual de residência em Votuporanga.

Outros documentos são necessários de acordo com o requerimento solicitado, todos especificados na página de agendamento do Aplicativo.

Conecta Votuporanga

Todos os principais serviços da Prefeitura estão disponíveis no aplicativo como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon e diversos outros. As atualizações no app são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

O aplicativo está disponível nas lojas App Store e Play Store, é só procurar lá por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on. Você pode ter ainda mais informações da Prefeitura em www.votuporanga.sp.gov.br ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga.

“Esta nova funcionalidade no aplicativo Conecta Votuporanga representa um avanço na busca por soluções que facilitam o dia a dia da população, oferecendo serviços acessíveis, eficientes e de fácil utilização”, disse o secretário de Governo, Alexandre Giora.

Como agendar os atendimentos do INSS Digital pelo aplicativo:

- Baixe o aplicativo Conecta Votuporanga em seu smartphone (disponível para Android e iOS), acesse a opção "INSS Digital"

- Clique em "Agendar"

- Verifique dias e horários disponíveis e selecione a opção desejada