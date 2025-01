Campanha de fim de ano da Apae arrecada quase R$ 250 mil para a entidade

publicado em 11/01/2025

A Campanha “Seja Especial Você Também”, realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga, foi novamente um sucesso. Nesta edição, muitas pessoas doaram, o que resultou em 12.957 cupons e gerou uma arrecadação total de R$ 249.936,00.O sorteio foi realizado no dia 27 de dezembro, na sede da instituição, e a iniciativa é voltada para arrecadar recursos financeiros em prol das atividades da entidade. Entre os prêmios sorteados estão duas motocicletas Honda Biz, duas TVs de 50 polegadas e dois celulares, contemplando seis felizes ganhadores. Donizete Monteiro e Ailton foram os sortudos que levaram para casa as motocicletas. Já Milena Lima e Márcio Martins conquistaram as TVs, enquanto Carlos Barboza e Raissa Leite ficaram com os celulares.O valor arrecadado será essencial para a manutenção dos projetos e serviços oferecidos pela instituição, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla na cidade e região. “Gratidão a todos vocês que colaboraram doando os prêmios ou fazendo as doações para concorrer” – Mácia Gianoti .A Apae de Votuporanga agradece as pessoas e empresas abaixo relacionadas pela doação dos prêmios sorteados na Campanha “Seja Especial Você Também”Daniel José YoshidaFabiano Vespa MoriniDr Jaime Demétrio de BortoleDr Pedro Luis RivaRicardo Issami HaraDr. Henrique FortiRoberta Romeiro Consultoria AmbientalMarão Corretora SegurosAdvocacia GianotiO GarimpoRede de Supermercados PorecatuAlbatroz Honda MotosDrogaria Amarelinha UltranacionalVictors CelularesVille Hotel Gramadão