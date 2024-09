Ao todo, 89 dos 198 candidatos lançados pelos partidos políticos tiveram o registro negado e terão que recorrer para manter a campanha nas ruas

publicado em 18/09/2024

Ao todo, 90 candidatos a vereador tiveram a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral de Votuporanga (Foto: A Cidade)

A Justiça Eleitoral de Votuporanga indeferiu o registro de quase metade das candidaturas ao cargo de vereador no município. Ao todo, 89 dos 198 candidatos lançados pelos partidos políticos tiveram o registro negado e terão que recorrer para manter a campanha nas ruas.

Da redaçãoA maioria dos indeferimentos ocorreu por questões documentais. São certidões e outros documentos que não foram juntados ao processo de registro ou que foram apresentados erroneamente. Praticamente todos os partidos tiveram pelo menos um candidato rechaçado, exceto o PRD, de Dalbert Mega, cujo 14 candidaturas constam como deferidas e uma ainda aguarda julgamento.A base mais afetada foi a de Jorge Seba (PSD), onde 57 candidatos de seu partido e das siglas coligadas foram indeferidos. No PP, por exemplo, 11 dos 16 candidatos a vereador foram barrados pela Justiça. O mesmo acontece com o Republicanos, onde apenas quatro candidatos tiveram a candidatura aprovada sem nenhuma restrição e com o MDB, onde cinco se salvaram.Na base de Dr. Hery (Avante), mais da metade dos candidatos também encontrou dificuldades judiciais. Das 47 candidaturas, 28 foram indeferidas. Do seu próprio partido foram oito indeferimentos,11 do DC e dez do Mobiliza. Já no grupo de Bruno Arena (PT) foram “apenas” dois indeferimentos e uma renúncia. Também houve um indeferimento na chapa do União Brasil, que concorre independente neste pleito.Na lista dos indeferidos entre todos os partidos há desde estreantes a políticos experientes, como os atuais vereadores Jura (PSB), Valdecir Lio (MDB), Thiago Gualberto (PSD) e Jezebel Silva (PP) e Professor Djalma (PP). Em todos esses casos, assim como na maioria dos demais, o indeferimento ocorreu por questões documentais e a tendência é de que eles consigam reverter o indeferimento por meio de recursos.Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade na tarde de ontem e está sujeito a alterações, diante do horário de fechamento. Confira abaixo a lista dos candidatos indeferidos pela Justiça Eleitoral:Leni Andreu (PC do B)Professor Abilinho (PV)Zenilson Costa (PT)União BrasilDJ Lukinha (União)Alcimeries (DC)Ariadyne (Avante)Arlei da Usina (Mobiliza)Bianca Conceição (Mobiliza)Bruna Esteves (Avante)Daniela Teixeira (DC)Elaine Alves (Mobiliza)Elisete Manzano (DC)Fabinho Neguinho (DC)Fernando Morais (Dc)Guii Abreu (Avante)Gustavo Martin (Mobiliza)Leandro Goiaba (Mobiliza)Leandro Monteiro (Mobiliza)Luciano Morais (DC)Manoel Bernardes (Avante)Maria Iaiá (Avante)Mirão Fernandes (DC)Nego do Matarazzo (DC)Odair Silva (Mobiliza)Pedrão dos Santos (Mobiliza)Pedro Beneduzi (Avante)Pregadora Vitória Souza (DC)Robson Moto Taxi (Mobiliza)Soninha Locutora (Mobiliza)Wanderson Bombeiro (DC)Xandy Pagodeiro (DC)Zinho Tattoo (Avante)Ademir Mix Potato (PP)Ademir Periquito (PP)Álvaro Negrini Sonhador (Podemos)Arapinha Frentista (Podemos)Beatriz Cavalari (MDB)Bento Piscineiro (PSB)Carlim Despachante (Republicanos)Cássia Hernandes (PP)Claudia Helena (PP)Clebão (Republicanos)Cleitinho de Simonsen (PSB)Clementino (Republicanos)Diaz (PSB)Dourado Barbeiro (PSD)Emerson Pereira (PSD)Fathi (PSB)Gaspar (MDB)Ieda (MDB)Irmão Dejair (Podemos)Ivone Contábil Ascon (Republicanos)Jezebel Silva (PP)Josi do Country (Republicanos)Ju Balbi (PSD)Juliana Dias (Podemos)Jura (PSB)Katiane Lima (Republicanos)Kelsen Ângelo (Republicanos)Leila da Vacina (Podemos)Lena Moreira (PSB)Leo Sousa (Podemos)Lucas Almeida (MDB)Lucas Moreti (PSD)Luci Assistente Social (PSD)Luciano Cruz (MDB)Ludmila Silva (MDB)Mara Protetora (MDB)Marcão Braz (PP)Marcelo Coienca (MDB)Mauro Coberturas (Republicanos)Olavo Caminhão das Patinhas (MDB)Pernambuco da Padaria (MDB)Professor Djalma (PP)Rafael Cunha (PP)Reganin (Podemos)Ricardo Bozo (Republicanos)Rose do Povo (Republicanos)Rudydany (PP)Rui Do Laboratório (Podemos)Souza da Ambulância (Republicanos)Thiago Gualberto (PSD)Tom Shake (PSB)Ulisses Votuporanguense (PP)Valdecir Lio (MDB)Vilmar da Farmacia (PSD)Vitor Pinati (PP)Walter Ocamoto (Podemos)Wellington Soares (PSB)