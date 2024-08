Carla Zambelli, segunda deputada mais votada na cidade, atendeu o pedido da Santa Casa e destinou R$ 300 mil ao hospital

publicado em 01/08/2024

Da redação

Carla Zambelli (PL), a segunda deputada federal mais votada em Votuporanga (atrás apenas do ex-prefeito João Dado), destinou uma emenda de R$ 300 mil para a Santa Casa de Votuporanga. Os recursos, que serão utilizados para custeio, representam um importante reforço para a Instituição, possibilitando a aquisição de material de consumo e o pagamento de serviços de terceiros.

A parlamentar foi reeleita em 2022 para o seu segundo mandato com mais de 946 mil votos, dos quais 2.345 vieram de Votuporanga. Em reconhecimento ao seu eleitorado e também por enxergar a Santa Casa como uma peça-chave na assistência à saúde da região, atendendo milhares de pacientes anualmente, Carla Zambelli tem firmado uma parceria com o hospital votuporanguense, com a destinação de recursos para a manutenção das atividades.

A verba é crucial para suprir à demanda crescente e para proporcionar uma assistência mais eficaz e humanizada. Parte significativa do montante será direcionada para a compra de diversos itens essenciais para o funcionamento do Hospital. Entre os materiais de consumo que serão adquiridos estão: medicamentos, material médico-hospitalar, gêneros alimentícios e muito mais.

Além disso, a verba será fundamental para a manutenção e contratação de serviços de terceiros, que são imprescindíveis para a qualidade e continuidade dos atendimentos.

“Somos uma Instituição filantrópica, referência em média e alta complexidades. Atendemos 53 municípios da região Noroeste. O apoio de representantes políticos é vital para o fortalecimento das instituições de saúde pública, permitindo que continuem a desempenhar um papel crucial no bem-estar da população”, destacou o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

A Santa Casa é uma Instituição histórica, com mais de 70 anos de serviços prestados à população. A emenda recebida é um reflexo do esforço contínuo para garantir a qualidade do atendimento.